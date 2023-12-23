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BBC

يديعوت أحرونوت: إصابة سفينة إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من الهند ونشوب حريق بها

12:50 م السبت 23 ديسمبر 2023

سفينة

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مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، "أصيبت سفينة إسرائيلية بطائرة بدون طيار بالقرب من الهند، مما أدى إلى حريق في السفينة".

وفيما سبق نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، إنه تم إخماد حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة فيرافال بالهند دون إصابات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم استهداف سفينة بمسيرة على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية تسبب بانفجار وحريق.

ولم يعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم حول الحادث، لكن أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


سفينة إسرائيلية الهند حريق في السفينة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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