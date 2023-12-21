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BBC

البرهان: الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والأمان

11:38 م الخميس 21 ديسمبر 2023

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: "سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في ود مدني بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك، ولن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة.
وتابع: "سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط قواتنا المسلحة"

الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الميليشيا المتمردة

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