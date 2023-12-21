جيش الاحتلال: حماس هي المسؤولة عن حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "قواتنا تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "أن الاحتلال قضى على أكثر من ألفي مخرب منذ بدء العملية البرية في غزة، نواصل العمليات بحرا وبرا وجوا في أنحاء قطاع غزة كافة".

وتابع هاجاري " لن نتخلى عن مسؤولينا الأخلاقية لإعادة أسرانا وحماس مسؤولة عن سلامتهم"، عملياتنا العسكرية في غزة مستمرة حتى تحقيق أهدافنا بإعادة المختطفين".

ولفت إلى أن حزب الله يواصل تهديد مستقبل لبنان بأسره لصالح حماس وإيران، و"نحن نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود".