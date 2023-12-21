بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مبنى جامعي في التشيك

وكالات

أعلنت الشرطة التشيكية، الخميس، أن مسلحا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتم "القضاء عليه".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس": "تم القضاء على المسلح!!! ويجري حاليا إخلاء المبنى وهناك عشرات القتلى والجرحى في مكان الحادث".

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل.

قالت الشرطة التشيكية إن أشخاص عدة قتلوا وأصيب "عشرات" آخرين في إطلاق نار وقع الخميس في جامعة تشارلز بوسط براغ.



وقال حاكم منطقة براغ، بوهوسلاف سفوبودا، إن مطلق النار، الذي لم يتم تحديد هويته حتى الآن، سقط من سطح مبنى كلية الآداب بالجامعة بعد أن فتح النار في ميدان جان بالاتش، وهي… pic.twitter.com/P3o39LhU6n — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 21, 2023

وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة بوقوع انفجار وبوجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، إنه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلح آخر"، داعيا الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.