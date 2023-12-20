الاحتلال يُفرج عن 38 أسيرا فلسطينيّا عند حاجز غرب مدينة الخليل

وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، عن 38 أسيرًا فلسطيني عند حاجز الجبعة بالقرب من بلدة صوريف غرب الخليل حسبما أعلنت وكالة معا الفلسطينية.

وقال غسان أبو فارة أحد مسؤولي الأمن في الخليل والمشرف على استقبالهم، إن الأسرى معظمهم من مدن شمال الضفة، وتم استقبالهم من قبل حركة فتح وبلدية صوريف.

وأضاف أبو فارة، أن هذه المرة هي الثانية التي تفرج فيها سلطات الاحتلال عن أسرى عند حاجز الجبعة، وسيتم مساعدة الأسرى للوصول إلى منازلهم، وفقًا لـ"معا".