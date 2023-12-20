حماس: الكيان الصهيوني يستجدي قطر ومصر لإيقاف الحرب

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الأربعاء، إن حماس والمقاومة الفلسطينية تدافع عن الأمة العربية الإسلامية وليس فقط عن الشعب الفلسطيني.

وأشار نزال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إلى أن الكيان الصهيوني يستجدي قطر ومصر لإيقاف الحرب.

وأوضح نزال أن الكيان مازال يناور، لافتا إلى أنهم أوضحوا للمسؤولين في مصر أن حماس جاهزة للدخول في التفاوض بشرط وقف إطلاق النار.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة، للإفراج عن الرهائن لكن حركة حماس رفضت مناقشتها دون وقف كامل للعمليات العسكرية وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطيرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.