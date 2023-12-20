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BBC

أبو الغيط: الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عما حدث في 7 أكتوبر

01:26 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أحمد أبو الغيط

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(مصراوي)

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة قطاع غزة لن يكون إلا بمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها بإقامة دولة مستقلة على حدود 67.

وأضاف أبو الغيط، أن قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب تطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن.

وشدد أبو الغيط، أن حل الصراع في المنطقة يكون بحكم الفلسطينيون لأنفسهم وامتلاكهم لسيادتهم على أرضهم.

وصرح أبو الغيط، أن ما حدث في الـ7 من أكتوبر كان بسبب الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن العالم يجب أن يعترف أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر وإنما بسبب إسرائيل.

وحذر أبو الغيط، من خطورة الأوضاع في البحر الأحمر، جراء التهديدات التي تتعرض لها السفن من هجمات الحوثيين.

أحمد أبو الغيط الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى

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