الاحتلال الإسرائيلي يداهم مناطق في الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات

رام الله - (بي بي سي)

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمة لعدد من المنازل وصادرت مركبات غير مسجلة.

ودارت اشتباكات بين مسلحين والجنود الإسرائيليين في بلدة طمون شرقي مدينة طوباس.

وذكرت مصادر محلية بأن الجرافات العسكرية هدمت جزءا من بيت في البلدة واعتقلت زوجة أحد المطلوبين للقوات الإسرائيلية للضغط على زوجها لتسليم نفسه.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي اليامون وطمون شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.