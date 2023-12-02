جيش الاحتلال: حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا سنواصل العمل على فرض منطقة آمنة في غزة لحماية مواطنينا، زاعمًا أن الاحتلال حدد مناطق داخل غزة لتوجه المدنيين إلى هناك ونطالب الناس بالتوجه إلى هذه المناطق.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، "نفترض أن حماس استغلت فترة الهدنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها وحماس تعرف المنطقة أكثر منا، حماس ما زالت تمتلك قدرات معقدة تحت الأرض.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تتفوق عليهم في معرفتها للمنطقة بغزة.

ولفت إلى أن حماس ما زالت لديها القدرة على إطلاق الصواريخ، موضحًا أن الاحتلال استهدف مواقع محددة في جباليا.

وأضاف أن أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح الجمعة من غزة.