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BBC

مصر تعزي الصين في ضحايا الزلزال المدمر

04:17 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين الصديقين، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة "غانسو" شمال غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، على تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وتسبب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة جانسو في شمال غرب الصين بمقتل ما لا يقل عن 118 شخصًا وانهيار أبنية وسط استمرار موجة من الصقيع.

أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بأن ما لا يقل عن 118 شخصا لقوا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6,2 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة جانسو في شمال غرب الصين ما أدى إلى انهيار أبنية، وسط درجات حرارة صقيعية.

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