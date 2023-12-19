القوات المسلحة الصينية تسارع إلى التعبئة استجابة لزلزال قانسو

بكين - (د ب أ)

أرسل جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، قوات إنقاذ متعددة إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قيادة المسرح العملياتي الغربي لجيش التحرير الشعبي، أنه في الساعة 0400 من صباح اليوم الثلاثاء، وصل نحو 300 جندي من القيادة إلى محافظة جيشيشان المتضررة بشدة في مقاطعة قانسو، مكلفين بمهام تشمل البحث عن الأفراد وعمليات الإنقاذ وإزالة العوائق من الطرق.

وقام فيلق قانسو التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية بتعبئة أكثر من 300 ضابط وجندي وأرسل أكثر من 40 مركبة إلى جيشيشان، حيث تضم المهام الموكلة إليهم البحث عن الأفراد وإنقاذهم، وتسهيل نقل المصابين، وإزالة العوائق من الطرق المسدودة، ونصب الخيام كمآو.

وأضافت القيادة أن فريقا من الضباط والجنود من فيلق تشينغهاي التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية وصل إلى محافظة مينخه المتضررة بشدة في مقاطعة تشينغهاي المجاورة لقانسو. وتجري حاليا تعبئة المزيد من أفراد الإنقاذ لإرسالهم إلى المناطق المتضررة.