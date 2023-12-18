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BBC

الاحتلال يزعم استخدام حماس الحضانات في مستشفى كمال عدوان بغزة لتخزين الأسلحة

09:57 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

مستشفى كمال عدوان أرشيفية

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مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نواصل التصدي لهجمات لحزب الله في الشمال وعملياتنا البرية ضد مراكز الثقل لحركة حماس مستمرة في غزة".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، موجهًا حديثه لأسر الأسرى لدى حماس "لن ندخر جهدا في الإفراج عن الأسرى".

وأضاف هاجاري أن ما بثته حماس بشأن الأسرى هو شريط إرهابي، ونحن نعمل كل شيء لإعادة الأسرى الذين ظهروا في فيديو حماس الأخير.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حماس استخدمت الحضانات في مستشفى كمال عدوان لتخزين الأسلحة والأجهزة الطبية كأدوات للموت.

وأكد أن جيش الاحتلال يواصل الحرب البرية في غزة ومصممون على إعادة الأسرى من غزة، فإن العمليات الجوية مستمرة إلى جانب العمليات البرية".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنهم يقتلون مقاتلي حماس ومن يعتقلونه يستخلصون منه المعلومات التي تفيدهم في العمليات، ونحن نحاول تجنب المدنيين في عملياتنا العسكرية وحماس هي التي أجبرتنا على ما نحن فيه.

مستشفى كمال عدوان تخزين الأسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس مستمرة في غزة هجمات لحزب الله طوفان الأقصى حرب غزة

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