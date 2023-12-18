إعلان

BBC

الحكومة الإسرائيلية: لا فرق بين حماس والسلطة الفلسطينية

02:08 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية ليست الطرف المناسب لحكم قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق لدى إسرائيل بين حركة المقاومة حماس والسلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، قد نقلت عن جنلدمان في وقت سابق قوله، إن القضاء على حركة حماس هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه لا يمكن لإسرائيل القبول بالعودة إلى وضع ما قبل الـ7 من اكتوبر، وذلك حسب حديث جندلمان الذي أكد أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.

إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس قطاع غزة أوفير جندلمان الحكومة الإسرائيلية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 110 أشخاص في غارات إسرائيلية شمالي غزة خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة