الحكومة الإسرائيلية: لا فرق بين حماس والسلطة الفلسطينية

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية ليست الطرف المناسب لحكم قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق لدى إسرائيل بين حركة المقاومة حماس والسلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، قد نقلت عن جنلدمان في وقت سابق قوله، إن القضاء على حركة حماس هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه لا يمكن لإسرائيل القبول بالعودة إلى وضع ما قبل الـ7 من اكتوبر، وذلك حسب حديث جندلمان الذي أكد أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.