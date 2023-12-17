الصحة في غزة: قوات الاحتلال احتجزت كوادر مستشفى العودة وجرّدتهم من ملابسهم

مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بوقوع 90 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمال غزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة في جباليا بعد حصاره وقصفه لأيام، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت وعرت كوادر المستشفى وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح كوادر المشفى بعد 4 ساعات من استجوابهم بوضع غير إنساني، فيما أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال وأخذه لجهة مجهولة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة عن تخوف المسؤولين من أن يكون تقدم قوات الاحتلال تكرارا لما حدث في مستشفى كمال عدوان، مطالبا بتدخل عاجل من المؤسسات الأممية لحماية مستشفى العودة وكوادره.