فيديو.. مشاهد استهداف عناصر القسام لدبابة إسرائيلية وسط غزة

مصراوي

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، لقطات تظهر استهداف عناصره لدبابة "ميركافا" إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة.

القسـ ـــــ ــــام تبث مشاهد لتدمير دبــابة ميركافا بقذائف "الياسين 105 " جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غـ ــ ـــزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/nNBpHIhD41 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2023

وكانت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت إنها تمكنت مع كتائب القسام من تفجير دبابة صهيونية من نوع ميركافا وأوقعوا من فيها بين قتيل وجريح بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

سبق وأن أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن عناصرها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من 10 جنود شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خانيونس جنوبي غزة بقذائف "الياسين 105" وهبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى.

وكانت القسام استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، إضافة إلى قصف مستوطنة "نيريم" في غلاف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.