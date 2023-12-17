تصاعد وتيرة الاشتباكات في خان يونس مع استمرار انقطاع الاتصالات عن القطاع

غزة - (بي بي سي)

أفاد مراسل "بي بي سي" في غزة، عدنان البرش، بتصاعد وتيرة العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، ومحاولة تقدم الدبابات والتوغل إلى عمق المدينة وسط اشتباكات ومساع لصد التوغل الإسرائيلي من قبل عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

وأشار البرش، إلى أن القوات الإسرائيلية تواجه صعوبة بالتقدم في خان يونس رغم توغلها فيها منذ عدة أيام وتحتل بلدات ومناطق شرقية.

وقال البرش، إن سيارات الإسعاف والفرق الطبية لا تتمكن من الوصول إلى العديد من الجثامين والجرحى بسبب انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت لليوم الرابع على التوالي، مما يجعلها تفقد الاتصال مع الدفاع المدني والتحرك بشكل عشوائي يعرضها للخطر وسط قصف مستمر.

وسُجلت غارات إسرائيلية جوية في رفح بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف، كما قُصف مربع سكني في مخيم النصيرات أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، وتعرضت مناطق دير البلح والبريج إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة أدت لمقتل العشرات والجرحى.