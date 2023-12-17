إعلان

BBC

تصاعد وتيرة الاشتباكات في خان يونس مع استمرار انقطاع الاتصالات عن القطاع

12:24 م الأحد 17 ديسمبر 2023

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (بي بي سي)

أفاد مراسل "بي بي سي" في غزة، عدنان البرش، بتصاعد وتيرة العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، ومحاولة تقدم الدبابات والتوغل إلى عمق المدينة وسط اشتباكات ومساع لصد التوغل الإسرائيلي من قبل عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

وأشار البرش، إلى أن القوات الإسرائيلية تواجه صعوبة بالتقدم في خان يونس رغم توغلها فيها منذ عدة أيام وتحتل بلدات ومناطق شرقية.

وقال البرش، إن سيارات الإسعاف والفرق الطبية لا تتمكن من الوصول إلى العديد من الجثامين والجرحى بسبب انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت لليوم الرابع على التوالي، مما يجعلها تفقد الاتصال مع الدفاع المدني والتحرك بشكل عشوائي يعرضها للخطر وسط قصف مستمر.

وسُجلت غارات إسرائيلية جوية في رفح بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف، كما قُصف مربع سكني في مخيم النصيرات أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، وتعرضت مناطق دير البلح والبريج إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة أدت لمقتل العشرات والجرحى.

كتائب القسام خان يونس انقطاع الاتصالات الاشتباكات طوفان الأقصى غزة العملية العسكرية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فلسطين تعلق على تصريحات نتنياهو حول منع قيام دولة فلسطينية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزير العمل يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تيشرت الأهلي بـ "لون جديد" غدًا في مواجهة فلومينينسي -(صورة)
جثمان أمير الكويت الراحل يواري الثرى
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024