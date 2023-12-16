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BBC

بعد قتل ثلاثة بالخطأ.. الاحتلال: نقوم بعمليات لا نعلن عنها من أجل تحرير الأسرى

09:06 م السبت 16 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إنهم اعتقلوا حوالي 80 من "المخربين" في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وأوضح هاجاري ان سلاح الجو في جيش الاحتلال استهدف مواقع لحزب الله، لافتا إلى أن أحد جنود الاحتلال قُتل جراء إطلاق نار من لبنان.
وأشار هاجاري إلى أن الاحتلال سيواصل التحقيقات بشأن مقتل ثلاثة أسرى في غزة برصاص الجيش، منوّها إلى أنه هناك اشتباكات عنيفة مع مسلحي حماس وحادث مقتل الأسرى الثلاثة معقد.
ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنهم يقومون بعمليات خاصة لا يعلنون عنها من أجل تحرير الأسرى ويتعلمون الدروس مما حدث، مؤكدا أنهم سينتهزون كل الفرص المستقبلية من أجل إعادة كل أسراهم سالمين.
وأكد هاجاري على أنهم يريدون الاستمرار وتوسيع العمليات البرية لأنها ساهمت في تحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين، وفق تعبيره.

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