هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: "الحياة داخل سجن النقب الإسرائيلي جحيم لا يطاق"

بي بي سي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "تشدد قبضتها على الأسرى في سجن النقب مما يجعل حياتهم جحيماً لا يطاق".

وقالت "قطعت إدارة السجون الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، وتوفرها 50 دقيقة فقط في اليوم، وسحب المواد الغذائية وقلّصت وجبات الطعام، وأغلق مطعم السجن الذي يبيع الاحتياجات للمعتقلين".

كما ذكر بيان هيئة الأسرى والمحررين أن "قوات القمع المدججة بالسلاح - بمشاركة وحدات اليمام - اقتحمت كافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب، وحرمان الأسرى المرضى من العلاج في العيادات أو المستشفيات".