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BBC

وزير إسرائيلي: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

12:04 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

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مصراوي

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية، إنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل.

وفيما سبق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثامين اثنين من جنوده كانا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، إن جثتي الأسرى، تعودا لـ العريف نيك بيزر والرقيب رون شيرمان، لافتا إلى أنه تم نقلهما إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد أفراده وإصابة 4 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات المقاومة الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

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