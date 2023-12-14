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BBC

البنتاجون: سنواصل العمل مع إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين في غزة

10:47 م الخميس 14 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون باتريك رايدر، إن المشكلة في البحر الأحمر ليست أمريكية بل دولية وتتطلب حلا دوليا.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "نتوقع من إسرائيل القيام بعملياتها العسكرية في غزة حسب المعايير الدولية الإنسانية، و نعالج مسألة أمن السفن في البحر الأحمر بالتعاون مع شركائنا في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون: "سنواصل العمل مع الجانب الإسرائيلي للتقليل من عدد القتلى المدنيين في غزة، و سنتخذ كل الإجراءات اللازمة المطلوبة لحماية سفننا وقواتنا".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون: "وزير الدفاع الأمريكي سيجتمع مع المسؤولين في إسرائيل لتقييم الوضع الميداني".

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