معركة الشجاعية.. صدمة جديدة لجيش الاحتلال بسقوط المزيد من قادته بكمائن المقاومة

كتب- مصراوي

قبل عدة أيام قليلة أعلنت المقاومة الفلسطينية أنّها أسقطت قوة راجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي عددها نحو 15 فردًا ما بين ضباط وجنود في كمين محكم، بمنطقة الشجاعية شمال قطاع غزة.

القناة الـ12 الإسرائيلية وصفت ما حدث في الشجاعية بالحادثة الخطيرة والتي قُتل فيها تسعة جنود إسرائيليين، من بينهم قائد الكتيبة 13 في الجولاني، المقدم تومر جرينبر، بعد قيام عناصر من المقاومة الفلسطينية بتفجير عبوة ناسفة وإطلاق النار على الجنود أثناء قيامهم بمسح مبنى. وكان المبنى يحتوي على فتحة نفق، حسب قول الصحيفة العبرية.

وبحسب القناة الـ12 نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن المعركة التي وصفتها بـ الشرسة في حي الشجاعية والتي قتل فيها نحو 10 من قادة وجنود الاحتلال أمس (الثلاثاء)، بدأت عندما فجر عناصر من المقاومة الفلسطينية قنبلة وفتحوا النار على ضباط من جيش الاحتلال كانوا يقومون بتفتيش مبنى هناك. ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وبعد الواقعة اقتحم جنديان من القوة 669 المبنى أيضًا لمساعدة القوات المتواجدة بداخله، لكن أحدهما أصيب بالفعل عند المدخل. في ظل استمرار إلقاء القنابل اليدوية من قبل المقاومة، ونشر الإعلام العبري أسماء الجنود القتلى في عملية الشجاعية أمس الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

العقيد إسحاق بن باشيت قائد لواء جولاني، والمقدم تومر جرينبيرج قائد الكتيبة 13 لواء جولاني،

والرائد روي ملداسي قائد سرية في الكتيبة 13 لواء جولاني، و الرائد موشيه ابراهام قائد سرية في الكتيبة 51 لواء جولاني. والنقيب ليل حيو قائد فصيلة في الكتيبة 51، لواء جولاني. و الرقيب أحيا داسكل جندي بالكتيبة 51 لواء جولاني، و الرقيب عيران ألوني جندي الكتيبة 51، لواء جولاني، و الرائد بن شيلي قائد فصيلة في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669)، العقيد روم هيشت في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669).

ومن جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن ماجرى أمس في الشجاعية حدث صعب.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة صهيوني الثلاثاء الماضي، غرب معسكر جباليا,

وتابعت كتائب القسام في بيان لها الثلاثاء: "مجاهدونا أبلغوا بتنفيذ الكمين والإجهاز على الفصيل من نقطة صفر، ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح، بعد يومين من الكمين تقدمت قوة صهيونية راجلة نحو مبنى ليتم استهدافها وأكد مجاهدونا قتل 15 جنديا منها".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة مكونة من 20 جندياً بقذيفة تي بي جي، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان.

وتابعت كتائب القسام خلال بيان اليوم الثلاثاء: "مقاومونا استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105، واشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى".

وأوضحت كتائب القسام: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة، كما استهدفنا قوة صهيونية مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

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