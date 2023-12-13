رئيس أركان الاحتلال: ما جرى أمس في الشجاعية حدث صعب

مصراوي

قال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء، إن ما جرى أمس في الشجاعية شرقي غزة حدث صعب.

فيما قال قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تفقد قواته بالشجاعية: "أمامنا تحديات كبيرة وسنواصل ضرب العدو".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت، أمس الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة صهيوني الثلاثاء الماضي، غرب معسكر جباليا,

وتابعت كتائب القسام في بيانها: "مجاهدونا أبلغوا بتنفيذ الكمين والإجهاز على الفصيل من نقطة صفر، ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح، بعد يومين من الكمين تقدمت قوة صهيونية راجلة نحو مبنى ليتم استهدافها وأكد مجاهدونا قتل 15 جنديا منها".