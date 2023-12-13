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المقاومة تستهدف دبابتين وجرافة للاحتلال وتشتبك مع جنود إسرائيليين من المسافة صفر

05:57 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

المقاومة تستهدف دبابتين وجرافة للاحتلال أرشيفية

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مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكذلك أكدت القسام استهداف دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

فيما أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مخيم الشاطئ وموقع ناحل عوز والحشود العسكرية شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأشارت سرايا القدس إلى أن عناصرها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة قوامها خمسة جنود من مسافة صفر وأوقعتهم بين قتيل وجريح في محاور التقدم غربي غزة.

وأوضحت سرايا القدس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان في غزة، مؤكدة استهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء..

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