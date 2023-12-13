أسوشيتد برس: الحوثيون استهدفوا سفينة تجارية في باب المندب

(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الحوثيون أطلقوا في ساعات الصباح الأولى صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب.

وأضافت الوكالة، أن صواريخ الحوثيين أخطأت السفينة التجارية ولم تصبها بشكل مباشر.

وأفادت الوكالة التي نقلت عن المسؤول الأمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها.

وقالت الوكالة، إن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، مشيرة إلى أنه كان يتواجد عليها طاقم مسلح.

ونفذ الحوثيون أمس الثلاثاء، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.



وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.