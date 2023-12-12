حزب الله يعلن استهداف نقاط تمركز لجنود إسرائيليين في جل العلام

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجانب الإسرائيلي.



وأفاد حزب الله، أنه استهدف نقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام، مضيفًا أنه حقق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله استهداف موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري في المالكية.