مدير مستشفى النجار: انتشار الجدري بين الأطفال في غزة

(مصراوي)

أعلن مدير مستشفى النجار مروان الهمص، اليوم الثلاثاء، انتشار الجدري بين الأطفال في قطاع غزة، مشيرًا إلى وصول الحالات إلى نحو 1500 حالة يومية مصابة بأمراض معوية جراء نقص الغذاء.

وقال الهمص، إنه يوجد تفشي في أمراض الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، واصفًا الوضع بالكارثي.

وأضاف الهمس، أن لا يوجد حاليًا أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم.

وفي وقت سابق حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تأثير الحرب في قطاع غزة على القطاع الصحي داخل القطاع، واصفًا الوضع الكارثي.

وأضاف تيدروس، أن القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار مع تسبب حصار القوات الإسرائيلية للقطاع الصحي بيئة مناسبة لانتشار الأمراض.