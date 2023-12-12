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BBC

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

10:11 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

مسيرة اسرائيلية

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رام الله - ( د ب أ )

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب خامس بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة شبان في حي السيباط، بمدينة جنين في الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، عن مدير مستشفى جنين وسام بكر قوله إن الشبان الأربعة، وصلوا للمستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة.

وأضاف أن "قوات الاحتلال تحاصر، منذ ساعات الصباح الباكر، مستشفيات ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء".

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