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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل الصحفي أنس الشريف

05:05 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين منزل صحفي فلسطيني في جباليا مما أدى لاستشهاد والده.

وقال الصحفي أنس الشريف، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا مما أدى لاستشهاده على الفور.

وأضاف الصحفي، أنه لم يتمكن من الوصول إلى منزل عائلته المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة.

وأفاد أنس، أنه لم يتمكن من دفن والده بسبب استمرار القصف مما دفعه لدفنه في إحدى الساحات.

وقال أنس، إنه سيواصل "غطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يرغب بفضح جرائمه بحق الفلسطينيين في غزة".

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