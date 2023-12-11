الأردن: نشهد تغييرًا في النهج الأمريكي حيال الوضع في غزة

(مصراوي)

دعا رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لوقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الخصاونة، أن الأردن متفقة مع المجتمع الدولي ومع الإدارة الأمريكية أن دفع الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم أمر غير مقبول.

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وقال الخصاونة، إنه لن يتم القبول بتجزئة المعايير الدولية حسب المناطق الجغرافية.

وأعرب الخصاونة عن خوف الأردن من الدخول في دورات لا متناهية من العنف في المنطقة جراء الحرب في غزة، قائلًا إن المنطقة في حاجة إلى نهج معياري للسلام في الشرق الأوسط حتى يتم تحقيق حل الدولتين.

وأشار الخصاونة، إلى أن نهج الإدارة الأمريكية حيال تصاعد التوترات في المنطقة يشهد تغييرا عامًا، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأطفال والمدنيين في غزة.

