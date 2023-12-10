التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا على محيط العاصمة دمشق

وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها,

وقال التلفزيون السوري قبل قليل، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا على محيط العاصمة دمشق في الوقت الحالي، لكن قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى له.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نقلا عن مدير ميناء إيلات، أن تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة إلى إسرائيل، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتابعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مدير ميناء إيلات، أن نحو 85% من إيرادات الميناء تأتي من استيراد المركبات وتهديدات الحوثيين تمنع وصول السفن للميناء.