الاحتلال: نواصل عملياتنا في خان يونس معقل يحيي السنوار

(مصراوي)

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها على منطقة خان يونس معقل القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية يحيى السنوار، زاعمًا استشهاد 7 آلاف شخص من عناصر المقاومة حتى الآن.

وأضاف جندلمان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل حربه على قطاع غزة حتى يحرر الأسرى المحتجزين، ويضمن ألا يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلي لإسرائيل.

وقال جندلمان، إن حزب الله أطلق في الساعات الأخيرة عدد كبير من الصواريخ على إسرائيل، مضيفًا أنهم أسقطوا مسيرتين اليوم.

وحذر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، حزب الله من إذا اختار شن حرب شاملة على إسرائيل فإن بيروت وجنوب لبنان سيتحولان إلى غزة وخان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إصابة 2 من جنودها بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جراء استهداف حزب الله اللبناني بطائرات مسيرة في الجليل الغربي.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه نفذ هجومًا بالمسيرات على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوبي ثكنة يعرا، مشيرًا إلى إيقاع عددًا من الإصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.