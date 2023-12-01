الدفاع المدني بغزة: القصف الإسرائيلي اليوم استهدف منازل ووسائل نقل

مصراوي



قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي اليوم ركز على استهداف منازل ووسائل نقل.



وأضاف المتحدث، أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300، موضحا أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية أدت لاستشهاد نحو 10.



وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، أن 5 شهداء من أسرة واحدة بغارة في شارع صلاح الدين رغم حملهم راية بيضاء، مشيرا إلى أن أكثر من 25 من أفراد طواقمنا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ 7 أكتوبر.



وأكمل المتحدث: "لم نتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة"، قائلا "أكدنا مرارا أن جهازنا بحاجة إلى كوادر بشرية ومعدات لكن لم نتلق شيئا"، موضحا أننا بحاجة ماسة إلى سيارات ومعدات جديدة، داعيا إلى إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة لمساعدتنا.



كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا سوف نواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة الأسرى، موضحا أنه تابع عن قرب الهجمات التي يشنها سلاح الجو من مروحية قتالية فوق سماء غزة وكانت النتائج مبهرة.



وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.



كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.