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BBC

المكتب الحكومي بغزة: شعبنا لا يزال يعاني من سياسة التجويع المتعمد

07:06 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

الدمار في غزة

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مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500، موضحا أن آلاف من جثامين الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولم نتمكن من انتشالهم.
وتابع المكتب الإعلامي، أن شعبنا لا يزال يعاني من سياسة التجويع المتعمد، موضحا أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.

وأكمل: نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي خاصة واشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب، مطالبا الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بإدخال مئات المعدات والآليات لجهاز الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء، واستئناف الأونروا العمل في محافظتي غزة والشمال.

الاحتلال الإسرائيلي حصار غزة طوفان الأقصى شهداء غزة

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