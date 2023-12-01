وزير الخارجية الإيراني: استمرار الحرب في غزة يعني "إبادة جماعية" جديدة

بي بي سي

حذرت إيران من "عواقب وخيمة" لاستئناف القتال بين إسرائيل وحماس الجمعة، عقب انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، عبر منصة "إكس"، إن "استمرار الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة الغربية"، مضيفاً :"يبدو أنهم لا يفكرون في العواقب الوخيمة للعودة إلى الحرب".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أن "الدول والغالبية العظمى" من حكومات العالم تطالب باستمرار وقف إطلاق النار و"الوقف الكامل لهجمات النظام الإسرائيلي ضد غزة والضفة الغربية".

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين بين حركة حماس وإسرائيل صباح اليوم، بعد سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى لدى حماس، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من النساء والأطفال.