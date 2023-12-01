الجيش الإسرائيلي يقول إنه استأنف القتال والطائرات تقصف جميع أنحاء قطاع غزة

غزة/تل أبيب-(د ب أ):

حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة صباح اليوم الجمعة مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس دون صدور أي إعلان رسمي من الوسيط القطري بشأن تمديدها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف القتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقصف أهدافا لحركة حماس في جميع أنحاء القطاع الساحلي.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة، مضيفة أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت تقارير فلسطينية بوصول عدد من الاصابات لمستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال القطاع.

وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي نقلا عن مصدر سياسي رفيع ، لم تكشف عن اسمه ، القول إن اسرائيل عادت إلى القتال بكل قوة ولا تجري أي مفاوضات لإطلاق سراح محتجزين لدى حماس.