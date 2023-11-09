إعلان

BBC

مدير مستشفى العودة: قصف الاحتلال تسبب بإصابة عدد كبير وألحق أضرارًا بمرافق المستشفى

11:03 م الخميس 09 نوفمبر 2023

القصف الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مدير مستشفى العودة في غزة: القصف الإسرائيلي تسبب بإصابة عدد من طواقمنا وإلحاق ضرر كبير في مرافق المستشفى.

وفيما سبق أعلن مدير مستشفى العودة في غزة، أمس الأربعاء، إغلاق أقسام العمليات والأشعة، مشيرا إلى أنهم يكتفون حاليا بتقديم الخدمات الطارئة بعد نفاد الوقود.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نقص الوقود في غزة تسبب في توقف محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر انتشار أمراض معدية بسبب تلوث المياه.

القصف الإسرائيلي مستشفى العودة منظمة الصحة العالمية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تداري إسرائيل عجزًا حقيقيًا؟.. تهديد نووي وتسريب اجتماع مغلق
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المساعدات والرهائن..تفاصيل زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة