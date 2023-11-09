مدير مستشفى العودة: قصف الاحتلال تسبب بإصابة عدد كبير وألحق أضرارًا بمرافق المستشفى

مصراوي

قال مدير مستشفى العودة في غزة: القصف الإسرائيلي تسبب بإصابة عدد من طواقمنا وإلحاق ضرر كبير في مرافق المستشفى.

وفيما سبق أعلن مدير مستشفى العودة في غزة، أمس الأربعاء، إغلاق أقسام العمليات والأشعة، مشيرا إلى أنهم يكتفون حاليا بتقديم الخدمات الطارئة بعد نفاد الوقود.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نقص الوقود في غزة تسبب في توقف محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر انتشار أمراض معدية بسبب تلوث المياه.