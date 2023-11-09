الجهاد الإسلامي ترد على تصريحات جيش الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء

مصراوي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء تنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي: "ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه، كما أن وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم".

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي: "نحمل الكيان مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "أنه لا يوجد هدنة مؤقتة كما أعلن البيت الأبيض، مشددًا أنه لن يتم وقف القتال دون القضاء على حركة حماس"

وزعم جالانت أن الاحتلال ينجح بالتصدي لجميع الهجمات وكل طرق تؤدي إلى طهران.

وقال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى نعيد الأسرى، الأسرى الأطفال مثل أطفالي ولن يتوقف القتال حتى نعيدهم.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: مقاتلونا متمركزون في قلب غزة مقابل مستشفى الشفاء.

وأضاف جالانت، أن " المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا"

وأكد " سنضع يدنا على كل من اعتدى على دولتنا وأطفالنا ونسائنا والأمر قد يستغرق يوما أو أسبوعا أو عاما أو أعوام"، موضحا أن " الحرب هي أكثر الحروب"

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شخص في دولة إسرائيل يعارض أهمية قوات الاحتياط.