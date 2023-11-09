سرايا القدس: نعلن الإفراج عن حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، " شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق".

وتابع الناطق العسكري لسرايا القدس، خلال كلمة له اليوم الخميس، "مقاومونا يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال".

ولفت أبو حمزة إلى أن " المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة".

وأضاف الناطق العسكري لسرايا القدس: نواجه حربا كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه.

وأعلن الناطق العسكري لسرايا القدس، استعداد المقاومة للإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية.

وأوضح "نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".