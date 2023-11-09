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وزارة الصحة في غزة تتهم الأونروا بإدارة ظهرها لسكان القطاع

04:44 م الخميس 09 نوفمبر 2023

قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال، جراء نقص الوقود والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى قد بدأ خلال 24 ساعة.

واتهم القدرة منظمة الأونروا بإدارة ظهرها لسكان قطاع غزة بشكل عام وترك الأطفال فيه دون تطعيم، كما اتهمها بترك ذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو علاج.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 10812 شهيدًا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.


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