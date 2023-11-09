الهلال الأحمر: الاحتلال يعيق عمل طواقم الإسعاف في جنين ويمنع وصولها للمستشفى

مصراوي

قال مدير الهلال الأحمر في جنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لايزال يغلق الشارع الرئيس المؤدي إلى المستشفى الحكومي في جنين.

وأضاف مدير الهلال الأحمر، أن الاحتلال الإسرائيلي استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في جنين مما أسفر عن إصابة مسعف وسائق، موضحا أن الاحتلال يعيق عمل طواقم الإسعاف في مخيم جنين ويمنع وصولها للمستشفى الحكومي.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين إلى 8 إضافة إلى ما يزيد على 14 إصابة.