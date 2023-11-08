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BBC

فرنسا: نواصل إرسال رسائل إلى حزب الله لعدم التدخل بالأزمة لمصلحة لبنان

09:30 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

حزب الله اللبناني

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مصراوي

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية: إن هناك ضرورة ملحة لهدنة إنسانية في غزة لأن عدد الضحايا المدنيين كبير جدا.

وتابع المصدر، اليوم الأربعاء، لدينا ثقة في جهود قطر بشأن ملف الرهائن رغم صعوبة الظروف الحالية.

ولفت إلى أن "الهدنة الإنسانية التي نطالب الهدنة الإنسانية التي نطالب بها مهمة لإغاثة الضحايا المدنيين وبحث ملف الأسرى"

وأكد المصدر من الرئاسة الفرنسية، "قلنا للإسرائيليين إنه لابد من توقف الممارسات العدوانية للمستوطنين"

وأوضح أن فرنسا تواصل إرسال رسائل إلى حزب الله لعدم التدخل بالأزمة من أجل مصلحة لبنان.

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