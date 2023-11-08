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BBC

الحوثيون: أسقطنا اليوم طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية

06:54 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

طائرة تجسس أمريكية أرشيفية

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقوم بعمليات تجسس.

وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية نقلت الأحد الماضي، عن مصادر إعلامية قولهم إن البوارج الأمريكية في البحر الأحمر رصدت دفعة من الصواريخ الباليستية أطلقت من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.

فيما قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، الخميس الماضي، إن جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخها.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر لم تعد بمأمن من هجمات الحوثيين في اليمن.

سبق وأن نقلت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.

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