حماس: حديث الولايات المتحدة عن هدنة إنسانية تناقض مع دعمها لإبادة سكان غزة

(مصراوي)

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن حديث الولايات المتحدة الأمريكية، عن هدنة إنسانية في غزة يتناقض مع دعمها للإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

ووصف الحديث الأمريكي عن الهدنة الإنسانية في غزة كونه محاولة لتضليل الرأي العام والتهرب من الضغوط الدولية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في بيان خلال عقد اجتماعات مجموعة السبع في طوكيو، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما دعا إلى فتح معابر إنسانية في غزة، الأمر الذي رفضته إسرائيل قائلة لا يوجد وقف لإطلاق النار حتى رجوع الأسرى المحتجزين.