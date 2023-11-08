حماس: أي مشاركة في محادثات إسرائيلية أمريكية مؤامرة لتصفية القضية

كتبت- سلمى سمير:



حذر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، من أي مشاركة في محادثات أمريكية إسرائيلية لفرض واقع جديد في قطاع غزة، واصفًا إياه بالمؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات برهوم بعد حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم خلال كلمته بقمة مجموعة السبع في طوكيو، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى التفكير في آليات مرحلة انتقالية في غزة بعد الانتهاء من الصراع الحالي.

كما صرح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مساء أمس أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل قطاع غزة، في إشارة إلى إدارة القطاع، وهو ما رد عليه حماس صباح اليوم قائلًا إن حديث منسق الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن مستقبل قطاع غزة بعد حماس "ضرب من الخيال"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في التحام تام مع المقاومة الفلسطينية.