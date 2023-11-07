بإشراف الصليب الأحمر.. 5 شاحنات مساعدات تصل مجمع الشفاء بغزة

مصراوي

أعلنت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول 5 شاحنات مساعدات إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بإشراف الصليب الأحمر.

وكانت وسائل إعلام، قالت أمس الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سطح مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بصاروخ.

وأظهر مقطع فيديو الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي في الطابق الخامس مبنى القدس داخل مجمع الشفاء حيث يتواجد النازحون من القصف.

وصرح مدير مجمع الشفاء الطبي، بأنه تم استشهاد طفلة وإصابة 5 جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى القدس الذي يضم 120 جريحًا.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أمس الأول الأحد، بأن حركة حماس تتخذ من مجمع الشفاء مقرًا لها، الأمر الذي كذبته حركة حماس اليوم.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء نهاية الأسبوع الماضي مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.