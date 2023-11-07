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BBC

رئيس مجلس النواب الأمريكي: نقف إلى جانب إسرائيل ونعمل للإفراج عن المحتجزين في غزة

06:14 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

مجلس النواب الأمريكي

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مصراوي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنهم يعملون مع إدارة بايدن، من أجل الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "أجرينا نقاشات إيجابية مع عائلات المحتجزين في غزة".

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي: نقف إلى جانب إسرائيل، ولا نريد للصراع أن تتسع دائرته في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال ممثلو بعض عائلات الأسرى مزدوجي الجنسية لدى المقاومة الفلسطينية، خلال مؤتمر ينظمه الحزب الجمهوري في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه لا تتضح أية استراتيجية لدى إدارة الرئيس جو بايدن للعمل على الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة.

وأشار بعض ممثلي العائلات إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر مرارا أنه لا يولي أهمية لمصلحة الأمريكيين المحتجزين.

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