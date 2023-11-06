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BBC

حالة من الهلع بعد استهداف محيط مستشفى "الرنتيسي والنصر" للأطفال بغزة

06:53 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

مستشفى الرنتيسي

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مصراوي

قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الاثنين، إن قصف مكثف استهدف محيط مستشفى مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال، ما أدى إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

وكان مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، أعلن اليوم الاثنين، استشهاد وإصابة عدد من نزلاء المستشفيات في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار زقوت في تصريحات صحفية، إلى أنه تم إجلاء عدد من الجرحى من المستشفيات عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لها.

وحذر زقوت، من أن مستشفيات الأطفال عرضة لهجمات وغارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى الوضع المأساوي وغير مسبوق على الإطلاق في قطاع غزة مع عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المستشفيات وإخراجها من الخدمة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل سطح مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بصاروخ.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أمس، أن حركة حماس تتخذ من مجمع الشفاء مقرًا لها، الأمر الذي كذبته حركة حماس اليوم.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء نهاية الأسبوع الماضي مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.

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