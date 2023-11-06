المفوضية الأوروبية: لابد من تواصل التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة لكونه سبيل التفاهم والاستقرار

مصراوي

قالت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوربية، إن دعم إسرائيل ضروري ودعم المدنيين المتضررين في غزة ضروري أيضا.

وأضافت رئيسة المفوضية، أن حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية وهذا أمر مروع، موضحة أن حياة الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة ويجب عدم استهداف المدنيين في غزة.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوربية، اننا سوف نخصص 25 مليون يورو إضافية لغزة وننسق مع مصر لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أننا نواصل جهودنا لإخراج مواطني الاتحاد الأوروبي والجرحى من غزة.

وطالبت ديرلاين، بإطلاق سراح الرهائن في غزة فورا وتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة، موضحة أنه يجب أن يتواصل التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة لأنه سبيل التفاهم والاستقرار.