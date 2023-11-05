نتنياهو ينفي تصريحاته بشأن احتجاجات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال

مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن نتنياهو ينفي تقارير ذكرت أنه قال، إن احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب، دفعت حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن بيني غانتس، قد دعا نتنياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب التحقيق في دعوات جنود الاحتياط لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، كتأثير محتمل في قرار حركة حماس بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.