إعلام عبري: القبة الحديدية غير فعالة أمام صواريخ حزب الله

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية: إن القبة الحديدية غير فعالة مقابل صواريخ حزب الله،موضحة أن الصواريخ تصل بسرعة من جنوب لبنان وتسقط في "كريات شمونة".

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ جراد على مستوطنة كريات شمونة جنوب لبنان، وذلك ردا على استشهاد 3 أطفال وسيدة من عائلة الصحفي اللبناني سمير أيوب.

وفي بيان له قال حزب الله: "رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني واستشهد فيها سيدة وثلاثة من أحفادها.. قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" بصواريخ جراد "كاتيوشا"، ونؤكد أننا لن نتسامح أبداً مع المسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّنا ‏حازماً ‏وقوياً".

وسبق واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في منطقة عيترون جنوب لبنان، تابعة للصحفي والخبير في الشأن الروسي سمير أيوب.

ووفقا للصحفي اللبناني وسام نبهان في حديثه لمصراوي، فإنّ السيارة كان بداخلها 3 أطفال، وامرأتين.

وحسب الصحفي اللبناني وسام نبهان، فإنه وتحديدًا في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا، حيث كانت سيارتين تسيران على الطريق، الأولى كان بداخلها الصحفي سمير أيوب وزوجته، والثانية تمشي خلفها وهي التي تم استهدافها وتقودها هدى حجازي "ابنة أخت سمير"، وبرفقتها والدتها وبناتها الثلاثة.

وذكر الصحفي اللبناني، فإن الاستهداف نتج عنه إصابة الصحفي سمير أيوب وزوجته بإصابات طفيفة، بينما أصيبت ابنة شقيقته بإصابات خطيرة، واستشهاد والدتها وبناتها الثلاثة.

ووفقا للصحفي اللبناني، فإنّ أسماء الشهداء جائت كالتالي : "سميرة عبد الحسين ايوب، ريماس محمود شور ١٤ سنة، تالين محمود شور ١٢ سنة، ليان محمود شور ١٠ سنوات".

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة، زاعمة أنّها كانت تقل 3 مسلحين حاولوا إطلاق النار من لبنان على إسرائيل.